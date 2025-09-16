SERIE C 2025- 2026 Ternana: il Presidente Rizzo annuncia l'ingresso in società di Massimo Ferrero Massimo Ferrero torna nel mondo del calcio. L'ex presidente della Sampdoria avrà un ruolo centrale alla Ternana in Serie C.

In casa Ternana è ufficialmente inizia l’era della famiglia Rizzo al timone della società rossoverde. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TerniToday è arrivato il bonifico che consentirà di ottemperare agli adempimenti federali. Un passaggio necessario, per evitare deferimenti e nuove penalizzazioni. I rosso/verdi dovrebbero già subire presto un meno due in classifica (relativi alle scadenze di agosto) e in caso di nuove mancanze si sarebbe arrivati fino a sei punti di penalizzazione. Il nuovo Presidente della Ternana Claudia Rizzo -con una lettera - ha salutato la tifoseria e annunciato l'ingresso nella dirigenza dell'ex Presidente della Sampdoria Massimo Ferrero.

Massimo Ferrero torna così nel mondo del calcio. L'ex presidente della Sampdoria, che di recente aveva già annunciato il suo impegno alla Paolana, club calabrese che milita nel campionato di Eccellenza, oggi avrà un ruolo centrale alla Ternana in Serie C. Il club umbro aveva sfiorato il ritorno in Serie B nella passata stagione perdendo solo ai rigori la finale playoff contro il Pescara. Dal punto di vista societario però in Serie C la situazione è sembrata subito complicata e il club ha annunciato il nuovo organigramma.

L’Assemblea dei Soci ha sancito il passaggio del Club rossoverde dai fratelli D’Alessandro alla famiglia Rizzo. Di fatto il nuovo presidente sarà Claudia Rizzo. Proprio a Ferrero sarà dato un ruolo centrale come spiega il comunicato degli umbri.



