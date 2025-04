SERIE C Ternana ko, Entella in B senza giocare

Ternana ko, Entella in B senza giocare.

Con la sconfitta della Ternana sul campo del Milan Futuro, l'Entella è matematicamente promossa in Serie B con tre giornate d'anticipo. Il match delle 15 contro l'Arezzo sarà una passerella per i ragazzi allenati da Volpe: con 8 punti di vantaggio, infatti, Terni non può più recuperare la capolista.

