SERIE B Terremoto, rinviata Perugia-Reggina

Perugia-Reggina di serie b, in programma domani alle 14, non si giocherà. Lo stadio Renato Curi, in attesa delle necessarie verifiche, non è stato ritenuto agibile dopo le scosse di terremoto di ieri. Resta da definire la data del recupero.

