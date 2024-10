SERIE C Terza sconfitta consecutiva per una Spal caduta anche ad Arezzo La Spal di Dossena resta in piena zona retrocessione. L'Arezzo vola al secondo posto

Era cominciata con una Spal propositiva e ficcante: Buchel, da azione d'angolo, sfiora il palo. Rao, sempre uno dei più positivi, fugge sulla sinistra e conclude di sinistro sul primo palo, trovando l’ottima chiusura in angolo di Trombini. Gli Estensi dominano il primo tempo, e i frutti la squadra di Dossena li raccoglie in chiusura. Altro cross teso dalla sinistra di Mignanelli: Zammarini cerca la conclusione al volo, ma viene contrastato da un avversario. La sfera termina sui piedi di Karlsson, che da due passi non può sbagliare. Per l'attaccante islandese si tratta della prima rete stagionale. L'Arezzo esce dallo spogliatoio con un altro piglio, e il gol del pareggio è un gioiello.

Prima rete stagionale per Renzi, che riceve palla al limite da Gaddini e lascia partire una conclusione di destro al volo che si spegne all'angolino basso alla destra di Melgrati. Diagonale perfetto. Adesso è spinta amaranto: Melgrati è prodigioso prima su Gaddini, poi su Gucci. Reattivo il portiere della Spal. Il problema degli ospiti è che non riescono più ad arginare l'Arezzo: Gaddini, tra i più intraprendenti di questa ripresa, fa tutto da solo, scatta sulla destra, si accentra e lascia partire un mancino sul primo palo, con Melgrati beffato nella circostanza. Ed è sorpasso. Ci vuole un immenso Trombini per dire di no al colpo di testa del difensore Sottini da sotto misura, dopo un'azione d'angolo. Poi, quando non gira, succede anche che a tempo scaduto arrivi una clamorosa traversa colpita da Rao. Allo Stadio Città di Arezzo, Arezzo batte Spal 2-1.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: