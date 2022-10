ECCELLENZA EMILIA ROMAGNA Test di Coppa per il Victor San Marino All'Acquaviva Stadium terzo turno di Coppa Italia Memorial Maurizio Minetti tra Victor San Marino e Del Duca Grama

Test di Coppa per il Victor San Marino.

A distanza di 3 giorni di nuovo di fronte Victor San Marino e Del Duca Grama. Dopo il match di campionato dominato dai biancoazzurri di Cassani, nuovo test tra queste due formazioni in Coppa Italia. Un vecchio detto, ma sempre di moda, dice, che “vincere aiuta a vincere”, ecco perché nonostante i normali e logici ampi cambiamenti nell' undici che partirà titolare, il Victor farà di tutto per continuare la serie e proseguire anche nel trofeo “Maurizio Minetti”. Un test interessante per Cassani per vedere all'opera chi ha avuto meno spazio in questa prima parte di stagione dove non ci sono state sbavature. Coppa Italia da non snobbare quindi, in previsione dell'incontro di domenica contro il Valsanterno. Victor San Marino – Del Duca Grama questa sera ore 20.30 all'Acquaviva Stadium.

