FIFA BEST AWARD The Best Fifa 2023: Messi miglior giocatore Guardiola vince il premio come allenatore e Bonmatì migliore calciatrice

Lionel Messi (assente alla cerimonia di premiazione) ha vinto il 'The Best Fifa Men's Player Award 2023', il premio più prestigioso del The Best Fifa 2023. Come nel Pallone d'oro, il fuoriclasse argentino ha battuto Erling Haaland e Kylian Mbappé. Pep Guardiola (vincitore del Treble con il Manchester City) ha vinto il premio come miglior allenatore, battendo Simone Inzaghi (finalista della scorsa Champions League con l'Inter) e Luciano Spalletti (reduce dallo scudetto dei record del Napoli). Aitana Bonmatì (Barcellona), già vincitrice del Pallone d'Oro, è stata eletta migliore calciatrice.

