SERIE A Thiago Motta: "Andiamo a prenderci la Champions" Questa sera l'anticipo Torino - Bologna

Alla vigilia della gara di questa sera con il Torino, il tecnico dei rosso-blu si dice soddisfatto per aver riportato il Bologna in Europa dopo 22 anni ma chiede ai suoi giocatori un ultimo sforzo per centrare la qualificazione in Champions League.

Nel video le sue dichiarazioni

