SERIE A Thiago Motta: "Con la Juve dobbiamo essere concreti e pressare forte. Arnautovic non è ancora pronto" Domenica al Dall'Ara il posticipo contro i bianconeri

Sarà al sfida del Dall'Ara tra Bologna e Juventus a chiudere la trentaduesima giornata in serie A. Alla vigilia della sfida ha parlato il tecnico dei rosso-blu Thiago Motta che ha anticipato l'assenza di Arnautovic. "Marco non è ancora pronto per giocare".

