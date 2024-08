Thiago Motta: "La posizione di Chiesa non è cambiata", Fabregas: "In campo sempre per vincere"

Vigilia di Juventus - Como, con il caso Chiesa che tiene ancora banco. Il tecnico bianconero ha parlato della situazione dell'attaccante italiano, chiarendo che attualmente non è cambiata la posizione del giocatore. Spazio anche a McKennie: "È un giocatore utile e funzionale per le nostre esigenze". Sulla maglia numero 10 a Yldiz: "La 10 è una responsabilità.". Si appresta al debutto in serie A il Como di Fabregas che sottolinea come l'idea debba essere quella di andare in campo per vincere.