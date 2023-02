SERIE A Thiago Motta: "Non è tempo di fare bilanci"

In serie A alle 15 il Bologna in casa della Sampdoria per riprendere a correre. Thiago Motta ammette le difficoltà riscontrate nell'ultima partita contro il Monza, ma rinvia ogni considerazione a fine stagione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: