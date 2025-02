FIFA CLUB WORLD CUP 2025 Thiago Motta: "Partecipare al mondiale per club sarà bellissimo"

In occasione del tour del trofeo del mondiale per club il tecnico della Juventus Thiago Motta ha parlato della nuova competizione:

"Di sicuro sarà bellissimo, perché partecipare a un evento così con una squadra storica come la Juventus, avendo l'opportunità di confrontarsi con tutte le squadre del mondo, o le migliori squadre del mondo, è anche un grande privilegio per noi. Proveremo di affrontarlo nel miglior modo possibile, cercando di arrivare nel più alto possibile nel momento in cui arriveremo a questa competizione. Vedremo, manca ancora un po', però sicuramente abbiamo già qualcosa in testa, immaginando cosa possa essere e cosa possa significare giocare uno torneo così. È sempre una novità, ma è una novità bellissima, perché alla fine mettere insieme le migliori squadre del mondo è un entusiasmo, una motivazione. Essendo una novità è anche qualcosa che ti può sorprendere, ti dà anche curiosità per capire cosa sarà quel momento. Sono tutte situazioni che fanno di avere un stimolo in più per già oggi prepararsi bene, perché quando arriva il momento siamo una squadra pronta ad affrontare ogni situazione".

