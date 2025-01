CHAMPIONS LEAGUE Thiago Motta: "Vogliamo una grande prestazione", Inzaghi: "Non facciamo calcoli"

Alla vigilia della sfide di Champions League, Thiago Motta e Simone Inzaghi chiedono una grande partita per finire nel migliore dei modi la prima fase:

"Fare una grande partita per avere la vittoria, - le parole del tecnico della Juventus - non ci piace perdere. Veniamo da una sconfitta e dopo una sconfitta, una grande squadra come la nostra, ha l'esigenza di dimenticare il più presto possibile, recuperare, prepararsi per la prossima. Fa parte del nostro lavoro e abbiamo un'altra grande partita da affrontare e fare, ripeto, una grande prestazione per avere la vittoria".

"Non possiamo fare calcoli pareggio-vittoria, - ha detto il tecnico dell'Inter - noi sappiamo che abbiamo fatto un ottimo percorso in queste prime sette partite, manca ancora un ultimo passo e vorremmo farlo, sapendo che affronteremo un ottimo avversario che ha fatto 13 punti, che ha giocatori offensivi ottimi, che gioca un calcio offensivo, una squadra ben organizzata, con un allenatore che ho già incontrato in Europa League con la Lazio, con il Francoforte, un ottimo allenatore, quindi abbiamo grande rispetto per il Monaco, ma vogliamo fare una grande partita.

