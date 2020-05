SERIE A Tommasi: "Le partite meglio in tarda serata piuttosto che nel tardo pomeriggio" Il presidente dell'Aic interviene sulla questione degli orari delle partite in piena estate

Il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori è intervenuto sulla questione degli orari delle partite di campionato nel periodo estivo. " Mi auguro si faccia una scelta logica, visto che bisognerà giocare tante partite in un breve lasso di tempo con le rose che rischieranno di trovarsi in difficoltà - ha detto Tommasi - Mi auguro si vada verso la tarda serata piuttosto che il tardo pomeriggio". Quanto alla Coppa Italia, Tommasi ha sottolineato che "la perplessità sono i pochi giorni di tempo fra semifinali e finale, anche nella tutela di chi va in campo. Due partite di coppa Italia obbligano le squadre a scendere in campo con le migliori formazioni possibili e questo rischia di far giocare tre partite in poco tempo agli stessi giocatoti. Spero si trovi una soluzione per dare più tempo di recupero".



