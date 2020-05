Tommasi: "Non trascurare i dilettanti"

Un appello forte a non trascurare il calcio dilettantistico è stato lanciato dal presidente dell'Aic, Damiano Tommasi. Sono state tagliate mensilità e, in alcune situazioni, i giocatori o giocatrici sono stati invitati a liberare gli appartamenti messi loro a disposizione - ha detto Tommasi - senza pensare che spesso l'attività sportiva dilettantistica serve al sostentamento di intere famiglie. L'Aic farà in modo che tutte le componenti federali partecipino al fondo di solidarietà e auspica che tutti i calciatori e le calciatrici ricevano l'indennità prevista per marzo e che, come promesso dalle Autorità, il contributo possa essere riproposto anche per il mese di aprile".