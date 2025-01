SERIE C Tommasini fa volare il Gubbio, la Lucchese sbatte sui pali (3-1)

Tommasini trascina il Gubbio, la Lucchese combatte, ma non ha fortuna al Barbetti. Tumbarello ruba e calcia, Venturi non benissimo comunque Venturi. Fase di studio che dura una manciata di minuti, al 6' Zallu la mette felpata, la difesa toscana si perde Tommasini che ha tutto il tempo di piazzarla. Vantaggio che dura poco perché con eccellente verticalizzazione Saporiti fa correre Selvini che va più di Rocchi, tiene di fisico e la pareggia. Non ci sono avvisaglie che il pari non tenga fino all'intervallo, solo una transizione di Corsinelli con sassata a sorprendere Palmisani, lento nell'organizzarsi. Ripresa, Lucchese ancora bene dentro la partita, Saporiti si esibisce nell'uno contro tutti e viene fermato solo dal palo. Dall'altra parte Corsinelli, palla intelligente per Tommasini che arriva mezzo secondo dopo e può solo sfiorare. Tutta Lucca ci mette quel che ha, punizione di Saporiti esterno rete, Gubbio in ripartenza giocata bene da D'Ursi che cerca poi il tiro a giro pigro e trova Palmisani. Minuto 68 si chiude il pomeriggio, ancora con uno stacco potente di Tommasini che cancella con una doppietta un girone d'andata frenato da troppi infortuni. L'ultimo ospite ad arrendersi è l'ottimo Saporiti, il secondo palo di giornata indica come l'anno sia partito sotto una cattiva stella. Finisce col Gubbio che allontana le paludi limacciose lasciandoci la Lucchese dentro fino al collo.

