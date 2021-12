SERIE C Tommaso Berti primo contratto da professionista. Si lega al Cesena fino al 2024 Ci sono già diverse società di Serie A interessate al gioiellino del Cesena. La società bianconera che lo ha visto crescere fin dal settore giovanile lo ha messo sotto contratto fino al 2024

Tommaso Berti primo contratto da professionista. Si lega al Cesena fino al 2024.

Nonostante la sua giovanissima età centrocampista del 2004 già da qualche mese si parla di lui come di un predestinato. Il Cesena sapendo di aver tra le mani un gioiello ha fatto sottoscrivere a Tommaso Berti il suo primo contratto da professionista. Berti ha esordito in prima squadra lo scorso 21 settembre nella gara di Coppa Italia di Serie C contro la Pistoiese e, sempre in Coppa contro la Virus Entella, il 15 settembre, ha giocato la sua prima partita da titolare. Tre giorni prima, nella gara con l’Imolese, aveva debuttato in campionato e domenica scorsa ha segnato la sua prima rete da professionista nel successo per 3-1 sul Montevarchi. In stagione, tra campionato e Coppa Italia, ha collezionato 14 presenze per un totale di 562 minuti.

