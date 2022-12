SERIE C Tonfo Entella, il Siena passa (1-2)

L'Entella sbatte sul Siena e si fa un male boia anche perché vede le prime tre allungare pericolosamente. Toscani meglio fin da subito, Di Santo punta e scarica, Frediani stoppa, prende la mira e infila l'angolo. Il vantaggio carica gli ospiti. Di Santo scatenato, Parodi chiude sulla sponda di Belloni. Si accende il reparto qualità dell'Entella. Mandrakata di Zamparo che manda Merkaj in porta, Chiavari l'ha tirata su. L'inerzia potrebbe girare, ma non gira, è sempre il Siena a menar la danza. Di Santo punta, si accentra e sceglie la morbidezza, Borra rimedia. E prima dell'intervallo il bomber Merkaj fa anche il portiere su Crescenzi salvando la baracca. Ripresa, match che resta aperto e godibile, Castorani si infila su un fuorigioco che non scatta e a porta spalancata tira in curva un pallone imperdonabile. E il contrappasso va vicinissimo alla dantesca applicazione, solo che Doumbia apre troppo il piattone. Sempre l'attaccante ligure fronte alla porta imbeccato da Favale fa ancora niente. E allora il Siena che sembrava in calo e in calo non era raccoglie: Silvestri disegna e Favalli salta indisturbato. Il gol è una mazzata per Chiavari che reagisce di pancia solo che Doumbia proprio la porta non la vede.

