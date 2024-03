SERIE C Tonfo Rimini: il Sestri Levante passa al Neri (0-1)

Un po' di cambi, un passo indietro nel gioco, forse non una gran condizione, il Rimini toppa la partita del rilancio e al Neri passa un ottimo Sestri Levante. Minuto 25 i liguri vanno avanti, dall'angolo Pane liberissimo anticipa l'uscita di Colombo preferito a Colombi nella logica delle alternanze. Biancorossi provano la reazione che però è prevedibile e macchinosa, Morra sfiora l'invito di Lamesta. La cosa migliore del primo tempo romagnolo è questa idea di Iacoponi che riceve di lato, si accentra e calcia appena alto un pallone interessante. Prima dell'intervallo ancora Sestri pericoloso con serpentina e tiro di Parlanti che Colombo alza in angolo. Ripresa col Sestri che non si difende e basta, anzi, Gala cerca il primo palo e trova un gran riflesso di Colombo. Bella azione del Rimini a stretto giro con Ubaldi che apre su Morra, cross e Malagrida prende l'anticipo non la porta. Un colpo e un colpo, Candiano addomestica, fiondata che bacia la traversa. E poi occasionissima per chiuderla: Megelaitis disastro che innesca Clemenza, rimorchio per Forte che a porta spalancata spacca la traversa. Rimini miracolosamente ancora in piedi che riparte alla ricerca del pari: Malagrida per Ubaldi, Anacoura in angolo. Lato opposto vola Colombo su Clemenza. L'ultima occasione è un cioccolatino di Morra reso indigesto dall'incrocio dei pali. Il Sestri si gode il colpaccio.

