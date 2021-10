SERIE A Torino, Juric: "Affrontiamo il Milan come abbiamo fatto con Napoli e Juve, il risultato arriverà"

Oggi torna in campo la Serie A per la 10^ giornata in turno infrasettimanale. Alle 18.30 i primi due anticipi con Spezia-Genoa e Venezia-Salernitana mentre questa sera il Torino di Ivan Juric va a San Siro contro il Milan capolista, assieme al Napoli. Sentiamo le parole del tecnico granata alla vigilia.

