TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:23 Errata uguaglianza nell'accesso alla salute: documento del Comitato Sammarinese di Bioetica 19:13 Elezioni Giunte: il report finale del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa 18:07 Si di Kiev al piano concordato con gli USA 17:56 "Mappamondo cancellato": Emilio Isgrò dona una sua opera a San Marino 16:05 Fsgc, un calcio a portata di tutti e più ambizioso nel nuovo piano strategico 15:19 Tentate truffe a San Marino: si fingono Carabinieri per chiedere denaro, gioielli e valori 14:07 Un 25 novembre per sensibilizzare su violenza e molestie nei luoghi di lavoro 11:32 Frontalieri italiani preoccupati per la riforma IGR: l’allarme dell’AFIS 10:31 Elezioni Giunte di Castello: ecco tutte le preferenze
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio

Tormenta, pali e Pianese si portano via il Forlì (3-2)

di Roberto Chiesa
23 nov 2025

Ad hockey su ghiaccio gioca meglio la Pianese, che si allea anche con la buona sorte. Il Forlì sbatte 3 volte sul palo e arriva la terza sconfitta consecutiva. Il primo legno di giornata è di Petrelli, mentre dall'altra parte sfonda Chesti e prima Martelli chiude, poi fa il prestigiatore sull'incredulo Coccia. Passano i padroni di casa, 32' dal corner, Bellini si sfila e colpisce solo e dimenticato in area Forlì. Sono i 3 minuti terribili che segneranno la partita, perché subito dopo Cavallini perde una brutta palla, Bertini sceglie il primo palo, stavolta Martelli male e sono 2. Il Forlì non muore, sotto la tormenta è ancora Petrelli a costruirsi la chance per riaprila, ancora una volta il palo respinge il centravanti del Forlì. Prima dell'intervallo, Menarini col tiro-cross si appoggia ancora sul legno. Ripresa con tris, Coccia svirgola il tiro e diventa un cross per l'incornata di Bellini. Affondato dalla tormenta che rende ingiocabile la palla a terra sterilizzandone il marchio di fabbrica, il Forlì ci prova. L'autorete di Masetti riapre in qualche modo una partita da alpenliga e nel finale un'azione Forlì-Style: Menarini-Manetti per il tap in di Coveri. Ma c'è troppo poco tempo per completare il rimontone, il Forlì perde la terza di fila e aspetta che giri un po'. 




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio