SERIE C Tormenta, pali e Pianese si portano via il Forlì (3-2)

Ad hockey su ghiaccio gioca meglio la Pianese, che si allea anche con la buona sorte. Il Forlì sbatte 3 volte sul palo e arriva la terza sconfitta consecutiva. Il primo legno di giornata è di Petrelli, mentre dall'altra parte sfonda Chesti e prima Martelli chiude, poi fa il prestigiatore sull'incredulo Coccia. Passano i padroni di casa, 32' dal corner, Bellini si sfila e colpisce solo e dimenticato in area Forlì. Sono i 3 minuti terribili che segneranno la partita, perché subito dopo Cavallini perde una brutta palla, Bertini sceglie il primo palo, stavolta Martelli male e sono 2. Il Forlì non muore, sotto la tormenta è ancora Petrelli a costruirsi la chance per riaprila, ancora una volta il palo respinge il centravanti del Forlì. Prima dell'intervallo, Menarini col tiro-cross si appoggia ancora sul legno. Ripresa con tris, Coccia svirgola il tiro e diventa un cross per l'incornata di Bellini. Affondato dalla tormenta che rende ingiocabile la palla a terra sterilizzandone il marchio di fabbrica, il Forlì ci prova. L'autorete di Masetti riapre in qualche modo una partita da alpenliga e nel finale un'azione Forlì-Style: Menarini-Manetti per il tap in di Coveri. Ma c'è troppo poco tempo per completare il rimontone, il Forlì perde la terza di fila e aspetta che giri un po'.

