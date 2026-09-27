SERIE C Torna a vincere il Livorno, colpo Campobasso e crisi Samb Il Livorno supera la Pianese 3-2, il Campobasso si impone a San Benedetto 1-2

Domina un tempo, il Livorno, che poi si rilassa quel tanto per scoprire che non era tutto chiuso, anzi la Pianese torna volentieri in partita e quasi ce la fa. Padroni di casa avanti subito, dall'angolo funziona il blocco che porta Gabbiani a colpire per l'1-0. Piancastagnaio reagisce di pancia, prima il portiere Martinez, poi il traffico intenso salvano il Livorno dall'immediato pari. Di là Aramu da 25 metri così bello che meritava di più. Quel che raccoglie Gabbiani che, innescato a fine tempo, picciona Astaldi beccato non si sa dove a fare non si sa cosa. Quel secondo tempo a controllare e basta che l'Ardenza s'attende, non c'è. La Pianese intuisce che qualcosa ancora si può fare e fa. La riapre con l'aiutino di una difesa lenta e l'errore di Martinez piuttosto evidente. il gol di Ianesi da forza agli ospiti, Bellini lanciato a rete, Martinez para per questa volta e per quella di prima. Solo nel finale la ripartenza che porta al tris di Bacciardi fa star tranquillo il Livorno. Quando Ianesi usa il pennello su punizione manca meno di un minuto e vale solo per la doppia personale. E' ancora notte per una Samb contestata e battuta a domicilio davanti a 6.000 spettatori anche dal Campobasso. Un tempo equilibrato con gol divorato in campo aperto da Stabile che, a tu per tu con Spurio, apre troppo il piattone. Prima dell'intervallo a passare è invece la squadra di Mangia con Papini che sottomisura punisce un'uscita drammatica di Krapikas. Ripresa con sussulto, la Samb la riprende, Marranzino pesca l'angolo dove la mano protesa di Spurio non può arrivare. Poteva essere la base per ribaltarla e invece è gioia effimera. Di nuovo Campobasso avanti, stavolta definitivamente, con combinazione chiusa da Stoppa. Sgarbi dalla parte di là va solo a centimetri dal pari, torcida dei tifosi ospiti, per la Samb solo fischi e riflessioni.





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