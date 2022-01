Torna a vincere l'Imolese, 1-0 al Teramo al 93'

Torna a vincere l'Imolese. La formazione rossoblu supera il Teramo di misura centra i tre punti pieni che mancavano dal 24 ottobre, 5-0 al Grosseto. Una vittoria che arriva in pieno recupero. Gol pesantissimo quello di Lombardi. Il Teramo ha una buona occasione al 13' con Bernardotto che punta Vona e calcia col mancino sul primo palo. Rossi è bravissimo con la mano di richiamo a deviare in corner. Replica Imolese che dalla sinistra fa partire un tiro/cross con Lombardi, la palla attraversa tutto lo specchio, De Sarlo non ci arriva per un soffio. Dalla parte opposta che occasione per il Teramo. Cross a centro, il mancino di Bernardotto da ottima posizione termina alto. Al 36' contatto tra Peruccchini e Lombardi, entrambi restano a terra, la palla arriva a Cerretti che prova da posizione defilata, palla contro il palo lontano. Buon momento dei padroni di casa che sfiorano ancora il vantaggio con Belloni che manda fuori. All'intervallo è 0-0. Nella ripresa occasionissima Imolese al 66'. Palla sul secondo palo dove sbuca fuori D'Alena che colpisce in spaccata, grande parata del portiere del Teramo. Al 77' secondo giallo per Forgione, Teramo che resta in dieci tra le proteste ospiti. L'Imolese prova a spingere per vincerla. Da fuori Benedetti, Perucchini si allunga a deviare. Dall'altra parte il Teramo prova il colpaccio direttamente su punizione, la conclusione di Arrigoni sfiora la traversa. Il gol lo trova l'Imolese, un gol da tre punti con una grandissima iniziativa di Luca Lombardi che prende palla sulla destra, si libera in mezzo a due e poi una volta entrato in area salta un altro avversario e calcia di sinistro in anticipo firmando un grandissimo gol che vale la vittoria per l'Imolese. Tre punti d'oro per i rossoblu nella lotta salvezza.