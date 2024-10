SERIE C Torna a vincere la Vis Pesaro, Carpi ko 4-0 Le doppiette di Okoro e Nicastro valgono il successo per i marchigiani.

La Vis Pesaro ritrova la vittoria che mancava da metà settembre, i marchigiani allungano la striscia positiva a cinque grazie al 4-0 al Carpi. Al Benelli i biancorossi passano dopo 19 minuti con Nicastro. Cannavò si libera sulla sinistra e mette al centro per il compagno che deve solo appoggiare in fondo alla rete un pallone comodo comodo. Superata la mezzora altra occasione di marca Vis.

Sul calcio d'angolo battuto da Di Paola, il colpo di testa di Paganini non va lontano dal palo. Il raddoppio al 36 è un gran gol di Okoro. L'attaccante biancorosso riceve palla da una rimessa laterale, vince il duello con Zagnoni e una volta girato, calcia in porta per il 2-0 Vis Pesaro.

Prima della fine di tempo i marchigiani hanno un altro paio di opportunità. Bell'azione di Cannavò che serve Nicastro, gran tiro sul primo palo che Sorzi devia in angolo. Un minuto più tardi, sempre Nicastro, ma di testa, non riesce ad angolare.

Nel secondo tempo si riparte con la Vis ancora in avanti. Il Carpi è poca cosa e non crea mai veri pericoli. Al 71' il tris della squadra di casa arriva con la doppietta di Okoro. Un altro gol da rivedere, conclusione a giro di mancino su palo lontano e partita chiusa. C'è spazio prima della fine anche per il poker biancorosso con Nicastro. L'attaccante s'infila in verticale e supera ancora Sorzi. Doppietta anche per il numero 9. La Vis vince nettamente 4-0.

