Torna alla vittoria la Vis Pesaro, 2 a 0 alla Feralpisalò

Con un gol per tempo la Vis Pesaro batte la Feralpisalo e torna alla vittoria che in casa biancorossa mancava da oltre un mese. Primo tempo dominato dai padroni di casa che all'undicesimo non sfruttano una doppia occasione. Gucci si fa ipnotizzare da Liverani poi sulla respinta Carissoni non inquadra lo specchio della porta. Poco dopo la mezz'ora, punizione di Gelonese, la difesa lombarda resta a guardare e Cannavò, tutto solo sul secondo palo, insacca il pallone del vantaggio. Solo Vis nella prima frazione e Liverani è chiamato agli straordinari per evitare il raddoppio. Secondo gol che arriva a dieci minuti dal termine. Giornata no per la difesa di Pavanel e Ferrari di testa realizza 2 a 0.









Nel finale, la Vis Pesaro va vicina al terzo gol con il bel suggerimento di Marchi per Panitteri che mette incredibilmente alto. Poche occasioni e nessun gol tra Triestina e Gubbio. Si comincia con il destro a lato di Maracchi ma la prima vera opportunità arriva al tramonto del primo tempo. Hamlili dalla distanza prova a sorprendere Offredi che si salva in angolo. Meglio la squadra di Pillon nel secondo tempo. Dopo un ora di gioco, Lopez libera il destro di Sarno, fuori di un nulla. L'occasione più nitida a poco più di un quarto d'ora dal termine, quando Litteri di testa centra in pieno la traversa. Sul finire di tempo, cross di Granoche e intervento di Signorini, rischioso ma efficace. Al Nereo Rocco, Triestina - Gubbio finisce 0 a 0.