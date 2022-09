Torna “C piace”

Inizia questa sera, alle 20.10, l'undicesima stagione di “C piace”, il programma sportivo di San Marino Rtv che si occupa del campionato di calcio di serie C. Ospiti di Lorenzo Giardi e Massimo Boccucci, il direttore sportivo della Reggiana Roberto Goretti. In collegamento Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro. Ci sarà poi una novità: la rubrica “Gol in trasferta” di Matteo Noceti.

Segui C piace sul canale 831 del Digitale Terrestre, 520 Sky, 93 TiVù Sat e in streaming. Il numero per le vostre domande in studio, solo su Whatsapp, è il 337 1006159.