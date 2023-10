SERIE C Torna Colavitto, torna l'Ancona: 3-0 all'Arezzo Alla prima col nuovo allenatore i dorici ritrovano la vittoria e superano in classifica gli avversari, cui viene annullato il momentaneo pari di Kozak per un dubbio fuorigioco.

Torna Colavitto e l'Ancona dilaga. Il cambio in panchina dà la scossa ai dorici che battono 3-0 l'Arezzo e lo scavalcano in classifica. Il primo strappo al 27°: Martina per la torre di Nador, una palombella che attraversa tutto lo specchio e vale a Energe un comodo tocco nel sacco. Azione simile dall'altra parte: Mawuli spizza di testa e Kozak tenta il tacco volante, mandando a lato di poco.

Con la ripresa Chiosa s'incarta sull'imbucata di Spagnoli e innesca Cioffi, il cui tocco di punta è debole e sbatte su Borra. L'Arezzo invece si fa vivo con gli spunti di Gaddini: sulla sua punizione la deviazione della barriera spiazza Perucchini ma non trova comunque la porta, mentre quando s'accentra e serve Kozak per un comodo pari c'è il fuorigioco a invalidare il tutto. Decisione estremamente discutibile, l'ex centravanti della Lazio parte dietro Pellizzari e se anche fosse avanti lo sarebbe per pochi millimetri.

È la classica porta scorrevole dell'incontro, perché in 7' si passa dal pari allo strappo definitivo: Risaliti stende Cioffi al limite, l'arbitro dà vantaggio e stavolta fa bene, visto che nel prosieguo Paolucci mette a rimorchio e Spagnoli va di piattone, sorprendendo Borra per il raddoppio. L'Arezzo accusa e l'Ancona va a chiuderla: Paolucci per l'inserimento di Cioffi, la conclusione che ne esce è facile preda di Borra. Quindi la curiosa azione del tris: Spagnoli per Kristoffersen che parte inseguito da Chiosa, il difensore va a infrangersi su Borra ma la punta a sua volta inciampa a portiere saltato; per sua fortuna Paolucci è lì, la raccoglie e calcia, Coccia respinge ma solo dopo che la palla è entrata e l'arbitro assegna il gol che chiude la contesa.

