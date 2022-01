Questa sera ore 21 torna Cpiace prima puntata del 2022. Con la Serie C ancora ferma, la trasmissione si occuperà di calcio mercato con tutte le manovre concluse o che stanno per chiudersi. Conduce Lorenzo Giardi, in studio Massimo Boccucci, collegamenti Skype con il Direttore Sportivo del Modena Davide Vaira e con l'Avvocato Agente Lara Palmegiani.