Torna Cpiace con una puntata speciale dedicata al calcio mercato.

Questa sera ore 21 torna Cpiace prima puntata del 2022. Con la Serie C ancora ferma, la trasmissione si occuperà di calcio mercato con tutte le manovre concluse o che stanno per chiudersi. Conduce Lorenzo Giardi, in studio Massimo Boccucci, collegamenti Skype con il Direttore Sportivo del Modena Davide Vaira e con l'Avvocato Agente Lara Palmegiani.

