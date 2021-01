Torna in campo la Serie A, con il Milan capolista impegnato a Benevento (ore 18.00). L'Inter riceve il Crotone e sogna il sorpasso (ore 12.30). Voglia di riscossa per la Juve, a 10 punti e una partita in meno dalla vetta, che ospita l'Udinese (ore 20.45). Si annuncia rovente la sfida tra Atalanta e Sassuolo (ore 15.00), con i bergamaschi che puntano alla vittoria contro gli emiliani, davanti in classifica.