PAUSA CHIUSA Torna la C: Cesena con l'incognita Viterbese, per l'Imolese l'occasione Siena I bianconeri (che danno Munari al Piacenza) sono tra le 7 del sabato, i rossoblu nelle 3 di domenica.

Tra Natale e covid è passato un mese esatto dall'ultimo turno completo o quasi di Serie C, troppo per rendere facilmente pronosticabile il 23° turno del Girone B. Discorso valido soprattutto per il Cesena: al Manuzzi c'è la Viterbese ultima, che non vince da due mesi ma che sta facendo un mercato da grande. Dopo Ricci e Bianchimano, il terzo innesto d'autore dei laziali è il terzino classe '87 Semenzato, in uscita dal Bari e da 16 anni fisso tra B e soprattutto C, dove ha vinto il campionato col Pordenone. Intanto si muovono anche i bianconeri: in attesa dell'annuncio di Pittarello, è vicino il colpaccio Calderoni, 33enne terzino veterano della B – ora è al Vicenza – e che tre stagioni fa giocava 26 partite in A col Lecce. Non dovesse arrivare l'accordo coi veneti, in alternativa è pronto Porcino, altro esterno, del Catanzaro, con alle spalle due anni in B al Livorno. In uscita, dopo il mancato passaggio di Yabre alla Vis per ragioni burocratiche c'è l'addio di Munari, che andrà in prestito al Piacenza.

Cesena che deve difendere il terzo posto dalle concorrenti: per ora è +6 sull'Entella – che riceve un Gubbio a sua volta non lontano dalle zone alte – e +7 sul Pescara – in casa con un Montevarchi provato dai casi di covid – e sull'Ancona, ospite del Pontedera. Davanti invece c'è la sfida a distanza tra le due fuggitive appaiate in vetta, entrambe impegnate sul loro campo con squadre di bassa classifica: il Modena – che ha rispedito Castiglia alla Salernitana – è con la Fermana, la Reggiana con la Pistoiese.

Chiude il programma del sabato la partita tra Vis Pesaro (che svincola il terzino Mastrippolito e prende dal Siena l'esperto regista Acquadro) e il Teramo (che dà al Seregno il portiere Tozzo in cambio dell'attaccante D'Andrea). Spettatrice interessata l'Imolese, che dopo il pari di Lucca chiude la zona playout insieme agli abruzzesi. I rossoblu hanno una grande occasione: giocano domenica da un Siena in crisi, tra cambi in panchina, classifica deficitaria (+4 sulla stessa Imolese) e striscia aperta di 6 ko. Sempre domenica, altre due gare: il Grosseto ultimo – ma con in più il fu bomber Nocciolini, preso dal Monopoli – ha il derby con la Carrarese; l'Olbia – che libera il portiere Tornaghi – affronta la Lucchese, che ha aggiunto la punta Ubaldi, dal Pisa, e l'esperto centrocampista Collodel, dalla Cremonese.

