Torna la Champions con Real-Bayern e Sporting-Arsenal

E' la sfida più giocata nella storia della Coppa dei Campioni o Champions League: ben 28 incroci, di cui 26 nella fase a eliminazione diretta. Vien da sé che Real Madrid-Bayern Monaco rappresenta l'elite del calcio europeo e senza dubbio il quarto di finale più interessante. Atto primo al Bernabeu alle ore 21: dopo aver superato l'ostacolo Manchester City, un'altra big sul cammino dei Blancos che – con la Liga quasi svanita – punteranno tutto sulla Champions per salvare la stagione. Dall'altra parte però c'è quella che – al momento – è la squadra più in forma d'Europa: i bavaresi stanno dominando in Germania ma non solo, considerando il 10-2 complessivo negli ottavi contro l'Atalanta. Sarà anche la sfida tra due bomber come Kylian Mbappè – 13 gol in 9 partite di Champions, uno ogni 56 minuti - ed Harry Kane, che nelle ultime stagioni ne ha segnati 29 in 34 nella coppa dalle grandi orecchie.

Sulla carta invece Sporting-Arsenal sembra avere un destino già scritto, a favore degli inglesi. Ma il club di Lisbona – dopo la super rimonta contro il Bodo/Glimt, giustiziere dell'Inter – vuole continuare a stupire e dar seguito al suo “magic moment”. I Gunners – in vetta in Premier – stanno attraversando un periodo più complicato: ko in Carabao Cup contro il City e clamorosa uscita di scena in FA Cup contro il Southampton. Sporting-Arsenal è anche e soprattutto il match di Viktor Gyokeres: il “Cannibale” è stato grande protagonista negli ultimi anni con la maglia biancoverde, prima del trasferimento in Inghilterra. Anche in questo caso, calcio d'inizio alle ore 21.







