CHAMPIONS LEAGUE Torna la Champions con Real - City Gare di andata dei quarti di finali. In campo anche Arsenal – Bayern Monaco.

Real – City è una classifica della Champions, che si ripropone per la terza stagione di fila nella fase a eliminazione diretta, la quarta in cinque edizioni. Il precedente in Spagna era terminato 1-1 con reti di Vinicius Junior e De Bruyne. La squadra di Guardiola era poi riuscita a vincere la gara di ritorno con un netto 4-0 e ottenere il pass per la finale poi vinta contro l'Inter. Nei quarti di finale i Blancos sono storicamente imbattibili, gli spagnoli si sono aggiudicati gli ultimi 11 quarti di finale giocati ed hanno sempre eliminato le squadre inglesi nelle ultime tre edizioni. Lo scorso anno il Real ha avuto ragione di Liverpool e Chelsea tra ottavi e quarti. Partita speciale per Carlo Ancelotti che raggiungerà quota 200 gare da allenatore in Champions.

Dall'altra parte il City campione in carica, non può certo scordare il precedente di due anni fa quando, dopo aver vinto l'andata 4-3, è stato eliminato dal Real nella gara di ritorno. Proprio gli spagnoli sono l'ultima squadra in Europa ad essere riusciti a battere il City. Al Bernabeu gli inglesi sono riusciti a vincere una sola volta in cinque gare giocate. Grande attesa per seguire due campioni come Jude Bellingham e Erling Haaland. Nell'altra partita in programma questa sera altra gara molto interessante tra Arsenal e Bayern Monaco. Con Harry Kane che tornerà a giocare a Londra per la prima volta dopo il trasferimento in Baviera dal Tottenham. Gli inglesi sono reduci dalla vittoria sul campo del Brighton, i tedeschi dal ko contro Heidenheim. I Gunners sono imbattuti da sette partite e non hanno mai subito gol in casa in questa edizione della Champions. Il Bayern Monaco ha vinto tre degli ultimi scontri diretti con il punteggio di 5-1. La squadra tedesca ha sfidato negli ottavi la Lazio ribaltando il risultato di andata. Contro i biancocelesti è arrivata finora l'unico ko in Champions di questa stagione.

