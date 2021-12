SERIE C Tornano alla vittoria Ancona e Pescara Il Siena di Maddaloni a picco non bastano due gol di vantaggio per battere l'Ancona/Matelica che rimonta e vince nel finale. Torna alla vittoria anche il Pescara che non assaporava il successo dal 31 ottobre

Bianconeri in vantaggio con la prima conclusione nello specchio della porta . Azione iniziata dal portiere e rifinita dal passaggio in profondità per Karlsson. L'attaccante islandese, controlla poi con un sinistro potentissimo porta in vantaggio la squadra di Maddaloni Risposta immediata dei padroni di casa con Iannoni che azione d'angolo stacca di testa e colpisce la traversa. Nella ripresa l'Ancona si allunga e il Siena con Guberti attacca lo spazio si accentra prima servire a Bani un cioccolatino solo da scartare. La squadra di rango queste partite le chiude soprattutto quando Karlsson ha l'occasione per fare il terzo gol e chiudere i giochi, Avella tieni in piedi i dorici. Ancora Iannoni protagonista, Lanni volo a mano aperta per mettere in angolo. Spinge la squadra di Colavitto, si avvita Rolfini e partita riaperta con la bella girata di testa dell'attaccante. Adesso l'Ancona ci crede e il pareggio arriva sulla punizione di Sereni, la sfera arriva sul secondo palo, ponte a mettere al centro dove Del Carro è il più lesto di tutti a spedire in rete. Gol festeggiato come fosse una liberazione. Il bello deve ancora venire perchè proprio sull'ultimo angolo ancora una volta la coppia Sereni – Del Carro fa molto male calcisticamente parlando, il suo colpo di testa preciso infligge la terza sconfitta consecutiva ai bianconeri di Maddaloni. Al Del Conero si Ancona, Ancona/Matelica batte Siena 3-2.

[Banner_Google_ADS]



Torna alla vittoria anche il Pescara che non vinceva dal 31 ottobre. Ferrari poco dopo la mezz'ora lasciato colpevolmente solo dai difensori del Grosseto, firma il vantaggio degli abruzzesi. I maremmani rischiano il classico uno-due quando D'Ursi con il destro manda la sfera ad infrangersi sul palo. Prima del te, Clemenza realizza il classico eurogol che premia la squadra di Auteri. Sinistro violento sotto l'incrocio dei pali. Il tecnico del Grosseto Lamberto Magrini fa trapelare tutta la sua insoddisfazione. Nel finale Cretella con un bel piazzato accorcia ma non basta perchè il Pescara tiene e sbanca Grosseto. Allo Stadio Zecchini di Grosseto, Pescara batte Grosseto 2-1

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: