SERIE C Tornano alla vittoria Siena e Grosseto

Un tempo e un punto a testa tra Pontedera e Vis Pesaro. Meglio gli ospiti in avvio con Capanni che prende palla, entra dentro il campo e con il destro pesca l'angolo lontano. Nella ripresa pareggio dei toscani, che in mischia risolvono il problema con il solito Magnaghi. Dopo una lunga astinenza torna a vincere il Siena, 2-1 al Franchi al Teramo. In apertura Guberti pesca Laverone per il vantaggio dei bianconeri. Il Teramo raggiunge il pari il chiusura di tempo con un colpo di testa di D'Andrea. Ma in apertura di ripresa il tocco di Paloschi sul primo palo decide. Anche perché gli ospiti, non troppo fortunati, sbattono sul legno quando Codromaz sembrava vicino al pareggio. Rovinosa caduta della Pistoiese, travolta nel derby a Grosseto. Nica sbaglia e Capanni apre il festival del gol. Il raddoppio arriva da un angolo di Artioli che propizia il ritorno al gol di Nocciolini. La difesa pistoiese continua la sera orribile serata regalando a Raimo il 3-0 e siamo nel secondo tempo. Adesso la partita non c'è più: Capanni per Arras 4-0. La bandiera arancione salvata da Stijepovic che fa vedere di avere un bel piede su calcio di punizione. Prima della fine Arras festeggia la doppietta personale convertendo un centro di Semeraro. E poi il sesto con un calcio di rigore fischiato per un fallo di mano. Cretella fa 6-1. Game, set, match Grosseto. Ma la partita più pazza è quella del Recchioni tra Fermana e Gubbio: un erroraccio di Scrosta lancia Arena che se ne va e batte Ginestra. Il pari nel secondo tempo con la discesa di Frediani e Pannitteri svelto a piombare sulla respinta corta di Ghidotti. Ma al minuto 97' il Gubbio si divora con Sarao il rigore della vittoria e dunque l'1-1 resta risultato finale.

