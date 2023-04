Torres – Carrarese 1-1. Un buon punto per gli obiettivi di entrambe

Un punto che muove la classifica per la Carrarese in ottica play off, per la Torrres in chiave salvezza. Ripartenza rossoblu con Urso, nelle prime fasi, servito Saporiti il numero 70 al cross per il compagno che di testa manda fuori ma c'è stata una deviazione Bene la Torres e il gol non si fa attendere. Liviero pesca Diakite sul primo palo l'attaccante rossoblu si libera della marcatura avversaria e con un preciso colpo di testa supera Breza. Reazione Carrarese, un cross dalla destra costringe Garau alla respinta, sul pallone arriva il solito Bozhanaj, Antonelli sulla riga di porta gli nega la gioia del gol ma sarà solo rimandato. Energe si ritrova a tu per tu con Garau, il numero 20 fallisce un'ottima occasione. Insistono i toscani Scotto, con il sinistro e sfera sul palo alla sinistra di Breza.

Pareggio solo rimandato ed arriva ancora grazie al trascinatore della Carrarese, l'albanese Bozhanaj sempre più leader, il suo destro batte Garau Spinge la Torres con Scotto che guadagna il fondo ancora sulla sinistra mettendo un pallone in mezzo un po' troppo lungo per Diakite che sfiora soltanto, sul secondo palo Saporiti tiro al volo che colpisce l'esterno della rete. Rischia Breza in uscita alta sul tentativo di colpo di testa di Dametto. L'ultima chance è della Carrarese con Palmieri, Garau respinge con i piedi. Allo stadio Vanni Sanna di Sassari, Torrese – Carrarese 1-1.