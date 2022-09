Torres-Imolese 0-0, il Pontedera riprende la Vis Pesaro (1-1)

Torres e Imolese fanno a sportellate e interpretano in pieno lo spirito della serie C. Diakitè servito da Ruocco viene stoppato dall'attento intervento di Rossi. La Torres prova a spingere, ma resta in 10 al minuto 32 quando Campagna già ammonito prende anche il secondo giallo. Nonostante l'inferiorità per tutto il primo tempo sono i sardi a fare la partita. Masala dalla distanza, ancora decisivo Rossi. Ripresa match bloccato e il bisogno di far punti dopo 2 sconfitte di fila da parte dell'Imolese da una parte, il rischio di giocare in 10 della Torres produce niente di qua e niente di là. Facci appena entrato l'avrebbe anche buttata dentro, ma in fuorigioco e nel finale Cerretti viene nuovamente ammonito e finisce quindi pari in tutto. Pari anche tra Pontedera e Vis Pesaro con i padroni di casa che la tirano su all'ultimo respiro. L'esterno rete di Fantacci è la prima cosa, ma quando i toscani provano ad alzare i giri del motore subiscono. Di Paolo sceglie la botta, la barriera risponde come può e Fedato porta avanti la Vis. Ripresa con super occasione per chiuderla. Fedato cercato da Mercandella sbatte sull'incrocio dei pali e allora i marchigiani provano ad addormentarla e quasi l'operazione riesce. Salta proprio al 90' quando Petrovic, che Catalano ha messo in campo da qualche minuto, entra in area e con un diagonale mancino si prende l'1-1 finale.