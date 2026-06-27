Torricelli: "L'Italia fuori dal Mondiale fa tristezza. Dobbiamo allenare all'1 contro 1" La leggenda della Juventus, a margine del Premio Città di Bellaria Igea Marina, parla del momento no della Nazionale e ricorda la Champions del 1996: "Fu un'impresa"

Dopo Mattia Zaccagni nella prima edizione, il Premio Città di Bellaria Igea Marina ha reso nuovamente protagonista per una notte Moreno Torricelli. Ex difensore, punto fisso della Juventus degli anni '90 e convocato varie volte anche con la Nazionale italiana, la leggenda bianconera ha ricevuto la targa sul palco di piazza Don Minzoni, durante la seconda edizione. A margine della cerimonia, Torricelli ha commentato sia il periodo nero della Nazionale, sia il trentennale digiuno juventino in campo europeo.

"Fa tristezza, è Il terzo Mondiale senza Italia e dovremo fermarci a fare una bella riflessione - commenta -. Non sono sicuramente il problema il presidente federale o l'allenatore che non ha raggiunto l'obiettivo, ma bisogna andare un po' più a fondo, perché è impossibile che l'Italia non riesca più a creare quei talenti che, quando giocavo io, ce n'erano tre per ruolo. Bisogna avere anche degli allenatori nei settori giovanili che non guardino la zona, che non guardino lo schema, ma che badino ai ragazzi, a farli crescere, perché alla fine tutti i sistemi di gioco portano all'uno contro uno, perciò più faccio crescere i ragazzi nell'uno contro uno e più sono pronti per fare qualsiasi modulo da grandi".

Parlando di coppe europee, quest'anno segna il trentennale della Champions League vinta dalla Juventus. Questo probabilmente dà ancora più valore a quello che avete fatto nel 1996,..

"È sempre un'impresa arrivare a determinati traguardi in qualsiasi epoca, è sempre qualcosa di straordinario perché ti confronti non solo con le grandi squadre italiane ma con tutte le squadre europee. Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto trent'anni fa e deve essere di auspicio per tutto il movimento italiano a ripercorrere quegli anni in cui non ci fu solo la nostra Champions League, ma c'erano grandissime squadre che vincevano in Coppa Uefa e Coppa delle Coppe, perché eravamo il campionato più bello del mondo e dovremmo fare in modo di ritornare a quell'epoca".

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