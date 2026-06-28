Torricelli: "Vialli il miglior leader, alla Juventus serve una dirigenza che spieghi cosa significhi giocare lì" L'ex difensore, pilastro dei bianconeri campioni d'Europa nel 1996, ripercorre la propria storia calcistica: "Sono un ragazzo qualunque che ce l'ha fatta"

"Un ragazzo qualunque che ce l'ha fatta ed è arrivato sul tetto del mondo". A 30 dalla Champions League vinta con la Juventus, Moreno Torricelli, ex difensore - anche della Nazionale - e pilastro di quei bianconeri, si racconta così. A margine del 2° Premio Città di Bellaria Igea Marina, il brianzolo ha parlato della propria carriera, definendola "una favola" e "una storia da proporre ai ragazzi".

"Io non credo che i ragazzi di oggi non abbiano passione - spiega - ma magari stanno più attenti a delle sfaccettature che fanno parte del cinema del calcio e non dell'essenza del calcio, che è il divertimento. Senza divertimento non ci si mette quella voglia di fare qualcosa in più per diventare sempre più bravi e quello è fondamentale".

Un tuo ex collega, Alessio Tacchinardi, qualche settimana fa ci ha detto che oggi i giocatori non sanno cosa voglia dire vestire la maglia della Juventus...

"Condivido in parte quello che ha detto. Bisogna anche avere uomini in dirigenza che le sappiano spiegare determinate cose, perché la Juventus è una squadra che ha una famiglia da più di 100 anni a capo della società. A tutti i livelli di sport, nel mondo, è la famiglia più longeva e questo è motivo d'orgoglio. Io mi ricordo quando l'avvocato Agnelli ci ospitava a casa sua, a Villar Perosa, per farci capire cosa fossero la Juventus, la passione e il convivere con determinate responsabilità. Indossare quella maglia è un privilegio ma per onorarla bisogna lavorare tanto".

In quella tua Juventus del '96 c'era anche un grandissimo leader come Gianluca Vialli...

"È stato il nostro grande condottiero. È stato, secondo me, uno dei più grandi artefici di quegli anni e di quella mentalità che portavamo in campo. Era il nostro capitano ma era un punto di riferimento, era un ragazzo che quando, era il momento di scherzare, era il primo a scherzare, quando era il momento di lavorare, lavorava. Era un ragazzo molto intelligente, molto pretenzioso, perché negli allenamenti ci dava spesso le nostre, però col suo modo di fare si faceva voler bene. È stato veramente il più grande leader che abbia avuto come compagno di squadra".

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