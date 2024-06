Sempre per il calcio in serie B il Cesena saluta Domenico Toscano. Il tecnico della promozione ha firmato questa mattina la risoluzione del contratto con il club bianconero. In attesa di completare la documentazione per l'iscrizione alla serie D, l'Ancona pensa a Massimo Gadda per la panchina. A proposito di serie D è ufficiale la data di partenza del campionato fissata per domenica 8 settembre.