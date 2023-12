SERIE C Tra Ancona-Pescara succede tutto in avvio (1-1)

Ancona e Pescara cominciano a mille, segnano un gol per parte e ci provano fino alla fine di un pari giusto e bello divertente. Cioffi va via e la mette per il raffinatissimo tacco di Saco, 1-0 sono passati appena 5 minuti. Colpito, il Pescara riemerge all'improvviso. Tiro senza troppe pretese di Cangiano, Vitali malissimo e l'1-1 è cosa fatta. Ancora Pescara, un lancio mette Cuppone davanti al portiere, ma è tutto fermo. E poi c'è Merola che prova a lucidare il suo sinistro. Di là Ancona ad un passo dal nuovo vantaggio, Plizzari vola sul colpo di testa di Saco.

Minuto 33, Paolucci riceve e punta la porta, sul primo palo chiude Plizzari. Prima dell'intervallo, altra tossita di Vitali sulla punizione di Merola poi l'Ancona si salva. Ripresa con occasionissima marchigiana, Paolucci fila e la mette forte e testa, non arriva Spagnoli, Mesik pulisce. Dall'angolo ancora l'indemoniato Saco trova il 2-1, ma il fuorigioco ferma tutto. Alleggerimento Pescara con la telefonata di Cuppone a Vitali. E poi il portiere anconitano riscatta una serata difficile con una super parata in collaborazione con la traversa. Cangiano che cerca la porta su punizione è l'ultima cosa prima dell'1-1.

