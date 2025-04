SERIE C Tra Carpi e Legnago lo 0-0 che scontenta tutti

Archiviato il discorso salvezza, il Carpi prova l'assalto ai playoff. Che non riesce. Perché non arriva la vittoria contro un Legnago ultimo e in affanno che però alla fine ha anche sfiorato il colpaccio. Dopo il palo di Stanzani si vedono anche gli ospiti con Muteba dalla distanza, la palla gira dal verso sbagliato. Legnago a un passo dal vantaggio quando Dore sfonda e la mette: Franzolini gira senza forza e Sorzi ci arriva bene. Primo tempo molto equilibrato, Cortesi tiro cross interessante, ma nessuno arriva a correggere. Si chiude il tempo con una bella combinazione emiliana Gerbi-Stanzani, Perucchini alza in angolo. Ripresa, scappa Zanetti, Rigo chiude rischiando anche qualcosa. Il Carpi adesso prova a forzare, Amayah da fuori, Perucchini alla grande e poi addirittura miracoloso su Rossini, ma è tutto fermo. Cortesi per Calanca, ottimo stacco e ancora ottimo Perucchini. Dall'angolo sembra arrivato il momento di passare, Mandelli va giusto giusto all'angolino e viene respinto dal palo. L'ultimo assalto Carpi con Rossini viene smanacciato da Perucchini. E in pieno recupero, a sorpresa, gli ospiti trovano il gol che sebbene insperato li rimetterebbe in corsa per la salvezza. L'arbitro annulla per fallo su Sorzi. Restano dubbi e finisce in bagarre.

