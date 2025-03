Tra Carpi e Pineto è giusto il pari (1-1)

Tra Carpi e Pineto succede tutto nel primo tempo e alla fine il pari è giusto e va quasi bene. Dall'angolo generato dalla respinta di Norzi, c'è forse rigore su Gambale: correttamente l'arbitro aspetta la fine dell'azione e infatti Schirone fa 0-1. Colpito a freddo, il Carpi reagisce, organizzato e sul pezzo. Rossini prova con una spaccata ad altissimo coefficente di difficoltà. Poi l'occasionissima dei padroni di casa arriva innescata dal drammatico passaggio di Schirone. Sall sbuca, aggira Tonti e Marafini salva il pari praticamente fatto.

E' il momento degli emiliani in spinta, progredisce Sall poi chiude troppo il diagonale. Il gol arriva forse nell'azione meno limpida, Rigo sovrappone e la mette non benissimo, ma ancora peggio fa Tonti e dunque squadre sul'1-1. Risultato col quale si va all'intervallo anche perché Chakir si divora il nuovo vantaggio abruzzese a un passo dalla porta. Ripresa, più Pineto che Carpi in generale, ma nasce un tempo all'insegna de "l'importante è non perdere".

Cortesi dalla distanza è tutto ciò che producono i padroni di casa. Meglio dunque gli ospiti che tengono e girano senza però andare vicino al bersaglio grosso. La palla migliore è questa che taglia la difesa e sulla quale Marrancone arriva un attimo dopo. Nel finale Norzi chiude i pugni sull'1-1 definitivo.