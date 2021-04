Tra Cesena e Mantova la stanchezza fa 0-0

ph: @cesenafc

Con pochissima benzina di qua e di là, Cesena e Mantova spengono il motore e decidono che nel dubbio lo 0-0 conseguente può anche essere il male minore. E se lo prendono. Al Manuzzi succede pochissimo e se i bianconeri evitano il sorpasso, gli ospiti restano agganciati ai play off. Sorrentino dal parcheggio alla curva, Poi dall'altra parte Milillo sceglie bene il tempo, ma consegna a Nardi. Si gioca a 2 all'ora e i rari tentativi sono sempre ben controllati. Cheddira si gira senza fa male. Torna a farsi vedere il Cesena con Steffè che fa far ginnastica al portiere. Continuano i duelli vinti facilmente dai portieri, qui Nardi su Guccione e prima dell'intervallo c'è l'unica mezza emozione. Russini trova lo spazio giusto, ma a contatto con Pinton si disintegra. L'arbitro resta nella terra di mezzo: né rigore, né simulazione.









Ripresa, idem come sopra. Primo giro palla bianconero per il cosiddetto tiro di Steffè. Molto piano e molto alto. Nardi sotto la ferrovia viene svegliato dalla telefonata di Di Molfetta. Mezza palla per il Mantova quando Panizzi si infila su una brutta respinta della difesa, ma tira dritto per dritto. Il pomeriggio scorre placido tra una punizione di Di Molfetta, e uno strappetto centrale di Guccione. Cesena e Mantova non si fanno male e decidono di rinviare le sentenze a tempi migliori.