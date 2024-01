Tra Entella e Pineto manca la scintilla (0-0)

Nessuna fa così male da meritare di perdere e nessuna fa così bene da meritare di vincere: lo 0-0 tra Entella e Pineto è logico epilogo di un pomeriggio a metà. La prima cosa la fanno vedere gli ospiti con Germinario che si accentra bene, ma non la tiene bassa. Il Pineto si difende con ordine, ma non al 31' quando si fa trovare malmesso: Tomaselli si invola e Tonti alla grandissima salva la porta in uscita. Non c'è altro prima dell'intervallo, meglio il lato b della partita.

Subito occasione Chiavari per sbloccarla, testa di Parodi intercettata sulla linea. Ancora angolo Entella, la palla arriva a Zappella che prova a giro senza successo. E' il momento migliore dei padroni di casa. Faggioli murato da De Santis al momento del tiro. Montevago prova a mettersi in proprio, la prima conclusione non trova la porta. La seconda più adatta ad un film di fantascienza mette i brividi a Tonti e non esce di tanto. Ma è del Pineto la palla per vincere, arriva sulla testa sciagurata di Njambe: clamorosamente fuori da un passo. Per il resto Tonti in due tempi aggiusta su Vianni e tra Entella e Pineto non può che essere 0-0.