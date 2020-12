SERIE C Tra gol fantasma e reti annullate, la capolista Sudtirol rallenta a Verona Avanti la squadra di Vecchi, che poi è costretta a inseguire. Nel recupero annullato a Malomo la rete del 3-2 per il Sudtirol.

Sesto pari stagionale per la capolista Sudtirol fermata dalla Virtus Verona sul 2-2. Parte bene il pomeriggio della squadra di Stefano Vecchi che dopo 5 minuti la sblocca con Beccaro. Il centrocampista si inserisce sul secondo palo e concretizza in rete il passaggio di Tait. Il piattone da dentro l'area batte il portiere di casa che può solo guardare. Il vantaggio del Sudtirol dura 14 minuti, Pittarello è il più veloce a toccare in fondo alla rete un pallone sporco messo al centro da Poluzzi. Sul cross dalla destra il numero 11 di casa è anche fortunato potendo sfruttare l'errato intervento dei difensori del Sudtirol. Proteste in area della Virtus Verona quando Pittarello finisce a terra, il direttore di gara sembra ben posizionato e lascia proseguire. All'intervallo è 1-1.

Nella ripresa la partita è ricca di episodi, con il Sudtirol che potrebbe tornare di nuovo in vantaggio. Al 52' è strepitoso Sibi a salvare su Rover dopo che Beccaro palla al piede si era fatto metà campo. Quattro minuti dopo c'è anche una traversa centrata dagli ospiti, ma il gioco viene fermato per offside. Passata la paura, la Virtus Verona la ribalta con il diagonale di Danti. Il numero 10 della rossoblu riceve palla sulla destra e poi calcia sul palo lontano, gran gol che vale il vantaggio Virtus Verona. Al 70' altro episodio da rivedere. La punizione di Greco tocca la traversa per poi ricadere a terra, dentro/fuori, dopo la respinta del difensore, il direttore di gara lascia proseguire. Nemmeno il replay chiarisce. Tutti verso il guardalinee, l'unico componente della terna in grado di giudicare. L'arbitro concede il corner. Lo sforzo degli ospiti si concretizza al 75'. Sul calcio d'angolo di Greco, il tocco di Simone Magnaghi vale il 2-2. Adesso la squadra di Stefano Vecchi prova a vincerla. Al 92' pallone calciato in area, Sibi esce a vuoto, Malomo deposita in rete, l'arbitro annulla tutto per fuorigioco. Finisce in parità. Per il Sudtirol è il nono risultato utile di fila, per la Virtus Verona il terzo pari consecutivo, il secondo 2-2 di seguito dopo quello col Perugia.



