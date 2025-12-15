TV LIVE ·
Tra Guidonia e Ascoli vince la prudenza (0-0)

di Roberto Chiesa
15 dic 2025
Guidonia - Ascoli
Guidonia - Ascoli

Si temono, si rispettano Guidonia e Ascoli e alla fine non si fanno male. Il Guidonia con Spavone da fuori, blocca Vitale. Sempre Guidonia propositivo col tiro cross di Stefanelli schiaffeggiato da Vitale. L'Ascoli si vede prima dell'intervallo con la combinazione Ndoj-Gori che finisce sull'esterno rete. Ripresa ancora i padroni di casa che provano lo schema su punizione senza trovare la porta. Contropiede Ascoli, buona potenziale occasione, Guibre ci mette un po' troppo a trovare il buco per il tiro, poi la deviazione e tutto finisce con un angolo. Mischia nel finale dall'angolo con Zuppel ben appostato a salvare sulla linea il potenziale vantaggio ascolano. Finale con Rizzo Pinna che si trova sulla testa la palla da 3 punti. L'esterno la schiaccia, Stellato ci vola sopra e cuce il pari sul tabellino.




