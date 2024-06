CHAMPIONS LEAGUE Tra il Real Madrid e la 15 c'è l'ostacolo Borussia Dortmund A Wembley si assegna la Champions League. Real Madrid grande favorito. La squadra di Ancelotti punta a vincerla per la 15°volta

Le prime cinque consecutive nel quinquennio 55-60, la sesta nel 66, poi il trionfo a distanza di 32 anni nel 98 con quel gol Mijatovic che ancora fa ribollire gli animi dei tifosi della Juventus. L'ottava e la nona nei primi anni 2000. Per la decima, la prima firmata da Carletto sulla panchina dei blancos occorre attendere altri 12 anni. Derby tutto spagnolo con Sergio Ramos che al 93° riprende il gol dell'Atletico Madrid firmato da Godin. Ai supplementari Bale, Marcelo e Cristiano Ronaldo per il 4-1 definitivo di una finale pazzesca. Poi il trittico 2016-2018 il Real imbattibile di Zinedine Zidane. A San Siro ancora una volta a masticare amare è Diego Simeone, in questo caso ai calci di rigore dopo l'1-1 nei regolamentari. A Cardiff l'anno successivo cade la Juventus di Allegri sotto i colpi di Cristiano Ronaldo e compagni 4-1 il finale. Il tris arriva allo Stadio Olimpico di Kiev, Real Madrid – Liverpool 3-1. La quattordicesima, la seconda per Ancellotti, allo stadio Saint-Denis sempre ai danni del Liverpool gol di Vinicius al 59° della ripresa. Molto più corta la vita in Champions del Borussia Dortmund che ha scritto il proprio nome una sola volta in questa competizione. A Monaco di Baviera il 28 maggio 1997 Borussia Dortmund – Juventus 3-1. 27 anni dopo i tedeschi hanno la chance di ripetersi. Erano nettamente sfavoriti in quella finale contro i bianconeri di Marcello Lippi, e partono nettamente sfavoriti anche in questa contro il club più titolato d'Europa. Nel teatro di calcio più bello, Wembley, va in scena il classico scontro Davide-Golia. Questa finale celebrerà l’addio di un totem come il tedesco Toni Kroos, 150 gare in Champions, 10 stagioni di Real. Tante storie in questa partitissima. Il bello del calcio è che di scontato non ha niente, nemmeno la finalissima del primo giugno 2024 l'ultima prima della riforma Real Madrid – Borussia Dortmund

