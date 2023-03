SERIE C Tra Imolese e Fermana vincono i portieri (0-0)

Serviva vincere e non vincono. Ma Imolese e Fermana ci provano fino alla fine e combattono senza risparmiarsi in una classica partita da tripla che poi forse giustamente finisce pari. Fischnaller non finalizza il contropiede perfetto, poi deve intervenire Rossi a salvare Imola a mano aperta sull'ottimo Maggio. Lampo Imolese che potrebbe cambiare la domenica, De Feo manda Simeri in verticale, Borghetto esce e lo stende. E' calcio di rigore. Ma dal dischetto va lo stesso Simeri che prima si fa respingere il tiro, poi alza la ribattuta.

Ripresa con proteste fermane, lo scatenato Maggio sterza e va giù. Si gioca. E' il momento migliore per gli ospiti, Maggio per lo stacco di Fischnaller, l'incornata è bocciata dalla traversa. Fermana che ci crede, ancora Maggio al volo, una deviazione di un difensore disinnesca in angolo. Imola resta in dieci al 77, Bensaja già ammonito termina la sua partita. Ma l'inferiorità numerica mette le ali all'Imolese. Prima Mamona punta la porta e viene fermato al momento di calciare. Poi in pieno recupero è decisivo il portiere Borghetto a salvare su Simeri. L'ultima cosa è dall'altra parte, una respinta del collega Rossi. E così finisce pari dopo averci provato fino all'ultimo.

