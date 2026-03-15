SERIE C Tra Livorno e Carpi è un bel pari con gol (2-2)

Bello e divertente, lo dice il punteggio, ma il 2-2 tra Livorno e Carpi è anche in qualche modo utile e conferma la buona salute delle due squadre. Sorzi blocca Malagrida, poi sono gli ospiti a passare al primo squillo. Stanzani vola via in contropiede, va fino in fondo, la mette, poi il rimpallo direbbe Gaddini, ma Hamlili lo travolge. Calcio di rigore e ci va Stanzani per lo 0-1. Match vivace, Livorno scosso che rischia la doppia fatale, sempre l'indemoniato Stanzani va due volte vicino al bersaglio grosso. E' il momento migliore per quelli di Cassani, Puletto da distanza siderale, Seghetti in due volte. Prima dell'intervallo Livorno torna a galla con una califfata di Dionisi che manda al bar Rossini e Panelli. Dal pertugio assist a Malagrida che gradisce eccome. Ripresa con Seghetti a contenere Gaddini. Poi il luna park apre l'ultimo quarto d'ora, lo accende il solito Dionisi che se ne va in posizione regolare e ribalta il pomeriggio dell'Ardenza. Pomeriggio comunque infinito, perché di là Zagnoni la mette sul primo palo e Sall ruba il tempo a portiere e difensore. Al Livorno non basta e schiuma rabbia quando su punizione Falasco spacca il palo. Poi il Carpi ringrazia il kamikaze Panelli che si immola su Marchesi pronto a colpire. Bonassi di testa chiude la routa della fortuna che assegna un punto per uno.



I più letti della settimana: